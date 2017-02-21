МОЭСК готова обеспечить надёжную работу сетевых объектов столичного региона в праздничные дни
21.02.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период празднования 23 февраля и 8 марта ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») усилит контроль за работой электросетевых объектов в Москве и области.
На стадии подготовки к работе в праздничные дни в компании было уделено повышенное внимание выполнению энергетиками плановых и неплановых работ, установлен особый контроль за всеми электросетевыми объектами компании. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.
В оперативной готовности находятся более 443 бригад (2291 чел.) и 2726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области в регламентные сроки.
Аварийные бригады компании оснащены всем необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные электростанции различной мощности (ПЭС). При серьезном технологическом нарушении при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.
Для надёжного электроснабжения потребителей во всех филиалах компании в период праздников будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Уже разработана чёткая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.
На стадии подготовки к работе в праздничные дни в компании было уделено повышенное внимание выполнению энергетиками плановых и неплановых работ, установлен особый контроль за всеми электросетевыми объектами компании. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.
В оперативной готовности находятся более 443 бригад (2291 чел.) и 2726 единиц спецтехники. В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области в регламентные сроки.
Аварийные бригады компании оснащены всем необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные электростанции различной мощности (ПЭС). При серьезном технологическом нарушении при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.
Для надёжного электроснабжения потребителей во всех филиалах компании в период праздников будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Уже разработана чёткая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.