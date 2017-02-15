МОЭСК наращивает мощности и повышает надёжность электроснабжения потребителей
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК) (входит в ГК «Россети») в 2016 году на развитие энергокомплекса и повышение качества электроснабжения потребителей направило более 36,7 млрд руб.
Большая и важная работа была проведена энергетиками МОЭСК для надёжного энергоснабжения потребителей районов Арбат, Хамовники, Дорогомилово, Фили-Давыдково и Раменки г. Москвы, а также для ликвидации «узких мест» сети 110 кВ в данных районах и выдачи мощности введенной в эксплуатацию парогазовой установки ПГУ-220 МВт ТЭЦ-12. С этой целью реконструированы кабельные линии 110 кВ «Сити – Маяковская 1, 2», «ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2», и «СИТИ – Никитская 1, 2».
Реализация проекта по строительству подстанции (ПС) 220/20/10 кВ «Белорусская» мощностью 360 МВА направлена на повышение надёжности электроснабжения потребителей САО г. Москвы, улучшение качества поставляемой электроэнергии и удовлетворение растущего спроса со стороны потребителей на электроэнергию. ПС «Белорусская» станет одним из основных центров питания в северной части столицы. Она обеспечит централизованное электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, объектов социального назначения, а также присоединение новых потребителей по сети 20 и 10 кВ в САО г. Москвы.