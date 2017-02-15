В зоне ответственности компании в столичном регионе за минувший год введено свыше 1 280 МВА трансформаторной мощности: 840 МВА по объектам Москвы, 360 МВА по объектам Московской области и 82 МВА по объектам Новой Москвы. Построено и реконструировано свыше 4 830 км ЛЭП всех уровней напряжения: 1 086 км в Москве, 3 300 км в Московской области и 446 км в Новой Москве.

С целью реализации программы комплексного развития энергосистемы столицы МОЭСК работает в тесном контакте с городскими властями. В 2016 году был завершён ряд ключевых для электроснабжения Москвы энергообъектов. Так, реконструкция кабельного участка линии «Косино – Выхино 1,2», на котором энергетики заменили маслонаполненный кабель на современный аналог более крупного сечения, оснащённый полиэтиленовой изоляцией, позволила обеспечить качественной электроэнергией станцию метро «Кожуховская» и других потребителей в юго-восточных районах столицы.

Большая и важная работа была проведена энергетиками МОЭСК для надёжного энергоснабжения потребителей районов Арбат, Хамовники, Дорогомилово, Фили-Давыдково и Раменки г. Москвы, а также для ликвидации «узких мест» сети 110 кВ в данных районах и выдачи мощности введенной в эксплуатацию парогазовой установки ПГУ-220 МВт ТЭЦ-12. С этой целью реконструированы кабельные линии 110 кВ «Сити – Маяковская 1, 2», «ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2», и «СИТИ – Никитская 1, 2».