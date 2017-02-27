ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») представило масштабный инвестиционный проект компании - «Электроснабжение Универсиады 2019 года в городе Красноярске» - на выставке в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2017), начавшего свою работу сегодня в Сочи. Проект компании, направленный на модернизацию электросетевого комплекса сибирского города-миллионника, представлен на стенде Красноярского края. В числе первых его посетили генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин, и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов и министр экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Васильев. Они ознакомились с мультимедийной презентацией проекта и обсудили детали его реализации.

В ходе осмотра стенда Олег Бударгин отметил значимость работ по строительству и реконструкции энергообъектов не только для проведения мероприятий Зимней универсиады-2019, но и в целом для повышения надёжности и качества электроснабжения города Красноярска, что будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности. Виталий Иванов также почеркнул, что при реализации проекта будут использованы современные технологии и опыт, полученный во время подготовки и проведения Олимпиады в Сочи,

Напомним, решением организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске определён перечень объектов, необходимых для подготовки и проведения международных соревнований. В зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» технологическое присоединение 11 объектов, переустройство пяти уже существующих электросетевых объектов. Также запланирована реконструкция 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 96 кабельных линий 10/0,4 кВ, 13 центров питания 110 кВ и строительство одного нового центра питания 110 кВ.