ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 07-00 20 февраля до 04-00 21 февраля в результате неблагоприятных погодных условий (ветер до 20 м/с) в Алтайском крае происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (зоны ответственности ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Сибири», АО «СК Алтайкрайэнерго»).

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 6 районах максимальной суммарной численностью населения около 10 400 человек. Максимальная мощность отключённых потребителей составляла около 3,7 МВт.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалась 21 бригада в составе 68 человек и 28 единиц специальной техники. Электроснабжение потребителей Алтайского края восстановлено в полном объёме.