Мощность Саратовской ГЭС увеличена до 1403 МВт
08.02.2017, 12:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Установленная мощность Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») возросла до 1403 МВт. Увеличение на 6 МВт произошло после перемаркировки (процедуры документального подтверждения изменения мощности) гидроагрегата № 4.
В рамках программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро гидроэнергетики в 2016 году заменили устаревшую турбину гидроагрегата №4 на современную - производства австрийской компании Voith Hydro («Фойт Хайдро»)**. Работы по замене турбины заняли 17 месяцев. Новая гидротурбина имеет иную конструкцию рабочего колеса (пять лопастей вместо четырех), отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности.
Проект замены всех вертикальных гидротурбин по контракту с австрийским концерном является одним из крупнейших инвестпроектов Саратовской области и предусматривает обновление 22 гидротурбин на современное оборудование. В перспективе реализация этого проекта позволит увеличить установленную мощность станции на 10% - до 1505 МВт. В настоящее время на станции заменено 5 турбин: в 2015 году после модернизации были запущены в эксплуатацию 3 гидроагрегата (№ 24, 10, 14), в 2016 году – еще два (№ 8, №4. Сейчас идут работы гидроагрегатах № 13 и 21.
В результате ПКМ планируется заменить все основное и вспомогательное оборудование Саратовской ГЭС. Кроме того, реализация программы обеспечит надежную, безаварийную и безопасную работу ГЭС, повышение её операционной эффективности за счёт минимизации операционных затрат и расходов на текущие и капитальные ремонты, а также внедрения инновационных энергосберегающих технологий.
В рамках программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро гидроэнергетики в 2016 году заменили устаревшую турбину гидроагрегата №4 на современную - производства австрийской компании Voith Hydro («Фойт Хайдро»)**. Работы по замене турбины заняли 17 месяцев. Новая гидротурбина имеет иную конструкцию рабочего колеса (пять лопастей вместо четырех), отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности.
Проект замены всех вертикальных гидротурбин по контракту с австрийским концерном является одним из крупнейших инвестпроектов Саратовской области и предусматривает обновление 22 гидротурбин на современное оборудование. В перспективе реализация этого проекта позволит увеличить установленную мощность станции на 10% - до 1505 МВт. В настоящее время на станции заменено 5 турбин: в 2015 году после модернизации были запущены в эксплуатацию 3 гидроагрегата (№ 24, 10, 14), в 2016 году – еще два (№ 8, №4. Сейчас идут работы гидроагрегатах № 13 и 21.
В результате ПКМ планируется заменить все основное и вспомогательное оборудование Саратовской ГЭС. Кроме того, реализация программы обеспечит надежную, безаварийную и безопасную работу ГЭС, повышение её операционной эффективности за счёт минимизации операционных затрат и расходов на текущие и капитальные ремонты, а также внедрения инновационных энергосберегающих технологий.