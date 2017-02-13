ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мощность энергоблока №3 Ленинградской АЭС восстановлена до 100% после проведения краткосрочного ремонта на одном из турбогенераторов.

В настоящее время на станции в работе находятся все четыре энергоблока, общая мощность составляет 3600 МВт (90% от номинальной). План года ФАС по выработке электроэнергии выполняется на 102,4%.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений.