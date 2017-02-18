ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «НИИТФА» (предприятие Госкорпорации «Росатом») осуществило досрочную поставку на АЭС «Куданкулам» (Индия) и АЭС «Бушер» (Иран) комплектующих и запасных частей, инструментов и принадлежностей для концентратомеров бора НАР-12М.

Нейтронный анализатор НАР-12М используется для повышения уровня ядерной безопасности и надёжности АЭС с реакторами типа ВВЭР. Основным его отличием от других подобных приборов является прямое определение концентрации изотопа бор-10, что позволяет осуществлять автоматический непрерывный контроль содержания бора-10 в теплоносителе и технологических растворах реакторов.

Согласно условиям договоров, АО «НИИТФА» требовалось поставить запасные части и комплектующие в срок до 28 апреля и 20 октября 2017 года соответственно. Несмотря на сжатые сроки, продукция была изготовлена с соблюдением технических регламентов и условий, прошла должный контроль и отвечает всем требованиям, предъявляемым к оборудованию, поставляемому на атомные станции. В результате удалось осуществить поставку ранее запланированного срока.

«Мы всегда с уважением относимся к нашим заказчикам, стараемся не только максимально эффективно выполнять договорённости, но и проявлять гибкость и клиентоориентированный подход при любых запросах. Уже после согласования сроков изготовления и поставки оборудования, к нам поступили просьбы иностранных заказчиков о сокращении периода выполнения работ. Задача была поставлена амбициозная, но нам удалось найти её решение. Проанализировав наши возможности, мы провели работу по оптимизации процесса производства и сокращению графика реализации договора, что позволило поставить продукцию ранее запланированного срока и выполнить пожелание заказчика», - отметил директор НПО приборов и систем для атомной энергетики Николай Мухамедов.

В настоящее время в связи с возрастающими техническими требованиями по контролю содержания бора-10 АО «НИИТФА» ведёт разработку аппаратуры нового поколения и проводит модернизацию уже выпускающегося оборудования.