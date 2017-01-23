На АГНКС "Газпрома" началась заправка новых газовых автобусов Санкт-Петербурга
23.01.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Санкт-Петербурге на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) «Газпрома» на проспекте Стачек, 47 состоялась первая заправка новых газовых автобусов парка №7 ГУП «Пассажиравтотранс», закупленных городом в рамках программы по внедрению газомоторного транспорта. В мероприятии принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Станция на проспекте Стачек, сооружение которой было завершено в октябре 2016 года, рассчитана на одновременную заправку шести единиц техники. Проектная производительность АГНКС — 8,9 млн куб. м в год.
Станция построена в рамках стратегического инвестиционного проекта по созданию сети АГНКС «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Проект предусматривает строительство на территории города еще 24 объектов, предназначенных для реализации газомоторного топлива.
Пассажирский транспорт является ключевым потребителем этого экологичного и экономичного топлива. Маршруты города на данный момент обсуживают 102 газомоторных автобуса ГУП «Пассажиравтотранс», половина из которых была получена предприятием в 2016 году. Пробег автобуса на одной заправке в условиях городского режима в среднем составляет 350 км.
В 2017 году компания «Газпром газомоторное топливо» объявлена победителем открытого конкурса по обеспечению заправки природным газом транспорта ГУП «Пассажиравтотранс».
Станция на проспекте Стачек, сооружение которой было завершено в октябре 2016 года, рассчитана на одновременную заправку шести единиц техники. Проектная производительность АГНКС — 8,9 млн куб. м в год.
Станция построена в рамках стратегического инвестиционного проекта по созданию сети АГНКС «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Проект предусматривает строительство на территории города еще 24 объектов, предназначенных для реализации газомоторного топлива.
Пассажирский транспорт является ключевым потребителем этого экологичного и экономичного топлива. Маршруты города на данный момент обсуживают 102 газомоторных автобуса ГУП «Пассажиравтотранс», половина из которых была получена предприятием в 2016 году. Пробег автобуса на одной заправке в условиях городского режима в среднем составляет 350 км.
В 2017 году компания «Газпром газомоторное топливо» объявлена победителем открытого конкурса по обеспечению заправки природным газом транспорта ГУП «Пассажиравтотранс».