На Камской ГЭС проведена реконструкция системы противоаварийной автоматики
25.01.2017, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Программы комплексной модернизации специалисты Камской ГЭС выполнили реконструкцию систем релейной защиты и противоаварийной автоматики открытых распределительных устройств 110/220 кВ.
Взамен устаревших элементов системы установлен новый комплекс оборудования с использованием микропроцессорной техники. Это обеспечит надёжность энергоснабжения Пермско-Закамского узла энергосистемы Пермского края, т.к. требования к её устойчивости возросли после ввода мощностей на Камской ГЭС и Пермской ГРЭС, а также в связи с ростом числа потребителей.
В случае нарушения нормальной работы энергосистемы противоаварийная автоматика позволит ограничить или прекратить дальнейшее развитие аварийных режимов.
"Прежнее оборудование выработало свой ресурс и морально устарело, вплоть до прекращения производства подобных устройств и запасных частей к ним. Это затрудняло техническое обслуживание и ремонт. Обновленное оборудование соответствует современным требованиям по надёжности и быстродействию", – пояснил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.
Взамен устаревших элементов системы установлен новый комплекс оборудования с использованием микропроцессорной техники. Это обеспечит надёжность энергоснабжения Пермско-Закамского узла энергосистемы Пермского края, т.к. требования к её устойчивости возросли после ввода мощностей на Камской ГЭС и Пермской ГРЭС, а также в связи с ростом числа потребителей.
В случае нарушения нормальной работы энергосистемы противоаварийная автоматика позволит ограничить или прекратить дальнейшее развитие аварийных режимов.
"Прежнее оборудование выработало свой ресурс и морально устарело, вплоть до прекращения производства подобных устройств и запасных частей к ним. Это затрудняло техническое обслуживание и ремонт. Обновленное оборудование соответствует современным требованиям по надёжности и быстродействию", – пояснил директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.