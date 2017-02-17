На Восточно-Мессояхском месторождении добыт первый миллион тонн нефти
17.02.2017, 13:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Мессояханефтегаз», совместное предприятие «Газпром нефти» и «НК «Роснефть», добыл на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров) миллионную тонну нефти. Этот показатель был достигнут менее чем за 5 месяцев с начала промышленной эксплуатации самого северного в России материкового нефтегазоконденсатного промысла.
Такому результату способствовало проведение эффективных геолого-технических мероприятий и применение современных методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов. В частности, именно на Восточно-Мессояхском месторождении впервые в группе компаний «Газпром нефть» началось массовое бурение скважин по технологии fishbone («рыбья кость»). Эта технология позволила увеличить стартовый дебит нефти на 40% по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной.
Сегодня на Восточно-Мессояхском промысле действуют 94 эксплуатационные нефтяные скважины. Показатель среднесуточной добычи составляет 7 300 тн/сут.
В 2017 году объемы бурения на Восточно-Мессояхском месторождении увеличатся вдвое. На промысел дополнительно будут доставлены 11 буровых установок, одновременно бурение будут осуществлять 19 станков. На долю новых скважин в 2017 году придется до 50% всего объема добычи «Мессояханефтегаза». Планируется, что до конца года предприятие сдаст в нефтепровод Заполярье-Пурпе более 3 млн тонн нефти.
«Первая миллионная тонна нефти, добытая на Восточно-Мессояхском месторождении, — важная веха в работе молодого нефтедобывающего предприятия. Этот показатель говорит о четком и ответственном выполнении наших обязательств перед акционерами, правильно выбранном темпе разработки месторождения и эффективном использовании самых современных технологий бурения и интенсификации притока», — отметил генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.
Такому результату способствовало проведение эффективных геолого-технических мероприятий и применение современных методов интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов. В частности, именно на Восточно-Мессояхском месторождении впервые в группе компаний «Газпром нефть» началось массовое бурение скважин по технологии fishbone («рыбья кость»). Эта технология позволила увеличить стартовый дебит нефти на 40% по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной.
Сегодня на Восточно-Мессояхском промысле действуют 94 эксплуатационные нефтяные скважины. Показатель среднесуточной добычи составляет 7 300 тн/сут.
В 2017 году объемы бурения на Восточно-Мессояхском месторождении увеличатся вдвое. На промысел дополнительно будут доставлены 11 буровых установок, одновременно бурение будут осуществлять 19 станков. На долю новых скважин в 2017 году придется до 50% всего объема добычи «Мессояханефтегаза». Планируется, что до конца года предприятие сдаст в нефтепровод Заполярье-Пурпе более 3 млн тонн нефти.
«Первая миллионная тонна нефти, добытая на Восточно-Мессояхском месторождении, — важная веха в работе молодого нефтедобывающего предприятия. Этот показатель говорит о четком и ответственном выполнении наших обязательств перед акционерами, правильно выбранном темпе разработки месторождения и эффективном использовании самых современных технологий бурения и интенсификации притока», — отметил генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор Сорокин.