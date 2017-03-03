На месторождениях Вала Гамбурцева в НАО добыта 35-миллионная тонна нефти
03.03.2017, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дочернее предприятие НК «Роснефть» - «РН-Северная нефть» добыла на группе месторождений Вала Гамбурцева 35-миллионную тонну нефти с начала их разработки в 2002 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Вал Гамбурцева - комплекс уникальных нефтяных месторождений, считающийся одним из самых значимых и богатых месторождений нефти России. Он состоит из трёх месторождений: Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского. Их общая площадь - свыше 520 кв. км.
Расположены месторождения в Большеземельской тундре Ненецкого округа. Добывающий фонд на месторождениях Вала Гамбурцева насчитывает 133 скважины.
После ввода в промышленную эксплуатацию трёх месторождений добыча нефти предприятием возросла более чем на 50%. На сегодняшний день Вал Гамбурцева превратился в автономный производственный комплекс с разветвленной системой трубопроводов, узлом учёта нефти, системой поддержания пластового давления, дожимными насосными станциями и мощным Хасырейским энергоцентром, который работает на попутном нефтяном газе (ПНГ) и обеспечивает электроэнергией все месторождения Вала Гамбурцева.
Вал Гамбурцева - комплекс уникальных нефтяных месторождений, считающийся одним из самых значимых и богатых месторождений нефти России. Он состоит из трёх месторождений: Хасырейского, Черпаюского и Нядейюского. Их общая площадь - свыше 520 кв. км.
Расположены месторождения в Большеземельской тундре Ненецкого округа. Добывающий фонд на месторождениях Вала Гамбурцева насчитывает 133 скважины.
После ввода в промышленную эксплуатацию трёх месторождений добыча нефти предприятием возросла более чем на 50%. На сегодняшний день Вал Гамбурцева превратился в автономный производственный комплекс с разветвленной системой трубопроводов, узлом учёта нефти, системой поддержания пластового давления, дожимными насосными станциями и мощным Хасырейским энергоцентром, который работает на попутном нефтяном газе (ПНГ) и обеспечивает электроэнергией все месторождения Вала Гамбурцева.