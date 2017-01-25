Нижегородские энергетики подготовят в 2017 году свыше 110 объектов к ЧМ по футболу
25.01.2017, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надёжного и бесперебойного электроснабжения Нижнего Новгорода в период проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году
В течение 2017 года специалисты энергокомпании отремонтируют четыре подстанции110 кВ: "Канавинскую", "Спутник", "Ковалиху", "Мызу". Кроме того, в рамках реализации производственной программы энергетиками будет осуществлён ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов, заменены выключатели 6 – 10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6 - 10кВ и времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.
Основные работы, проводимые "Нижновэнерго" в рамках подготовки инфраструктуры столицы Приволжского федерального округа к будущему мундиалю, будут завершены до конца текущего года.
Реализация данной производственной программы позволит обеспечить высокий уровень надёжности и качества электроснабжения всей необходимой для проведения ЧМ инфраструктуры. В дальнейшем ресурс построенных и реконструированных энергообъектов будет использован для повышения качества электроснабжения столицы Приволжья.
В течение 2017 года специалисты энергокомпании отремонтируют четыре подстанции110 кВ: "Канавинскую", "Спутник", "Ковалиху", "Мызу". Кроме того, в рамках реализации производственной программы энергетиками будет осуществлён ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов, заменены выключатели 6 – 10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6 - 10кВ и времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.
Основные работы, проводимые "Нижновэнерго" в рамках подготовки инфраструктуры столицы Приволжского федерального округа к будущему мундиалю, будут завершены до конца текущего года.
Реализация данной производственной программы позволит обеспечить высокий уровень надёжности и качества электроснабжения всей необходимой для проведения ЧМ инфраструктуры. В дальнейшем ресурс построенных и реконструированных энергообъектов будет использован для повышения качества электроснабжения столицы Приволжья.