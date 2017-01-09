"Нижновэнерго": энергосистема региона работает устойчиво
09.01.2017, 14:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает надежное электроснабжение нижегородского региона в период низких температур. Все объекты энергокомпании функционируют в штатном режиме.
В связи с установившейся на территории Нижегородской области холодной погодой филиал «Нижновэнерго» работает в режиме оперативной и повышенной готовности. Нижегородские энергетики реализуют комплекс мер по поддержанию надёжного и бесперебойного электроснабжения населения, отработанный в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. Под особым контролем «Нижновэнерго» находятся объекты, отвечающие за теплоснабжение населения, а также социально значимые учреждения.
Во всех девяти производственных отделениях электросетевой компании ведется усиленный контроль за работой энергообъектов, а также мониторинг самой метеорологической обстановки региона. Силами дежурного и инженерно-технического персонала организованы внеочередные осмотры энергооборудования. Персонал «Нижновэнерго» прошел дополнительный инструктаж по работе в условиях пониженных температур и обеспечен всем необходимым оборудованием, материалами, специальной техникой, а также спецодеждой для работы в морозы.
В связи с установившейся на территории Нижегородской области холодной погодой филиал «Нижновэнерго» работает в режиме оперативной и повышенной готовности. Нижегородские энергетики реализуют комплекс мер по поддержанию надёжного и бесперебойного электроснабжения населения, отработанный в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. Под особым контролем «Нижновэнерго» находятся объекты, отвечающие за теплоснабжение населения, а также социально значимые учреждения.
Во всех девяти производственных отделениях электросетевой компании ведется усиленный контроль за работой энергообъектов, а также мониторинг самой метеорологической обстановки региона. Силами дежурного и инженерно-технического персонала организованы внеочередные осмотры энергооборудования. Персонал «Нижновэнерго» прошел дополнительный инструктаж по работе в условиях пониженных температур и обеспечен всем необходимым оборудованием, материалами, специальной техникой, а также спецодеждой для работы в морозы.