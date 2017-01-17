"Нижновэнерго" расчистит свыше 5 550 га линий электропередачи в 2017 году
17.01.2017, 10:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиалом «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» намечены планы по реализации программы расчистки и расширения просек под воздушными линиями электропередачи в 2017г. В рамках выполнения комплекса мероприятий энергетики произведут расчистку 5 586,61 гектар.
В текущем году нижегородские энергетики освободят от поросли: 106,41 га под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ, 1 000,36 га ВЛ 35 кВ и 2 117,32 га ВЛ 110 кВ. Самый большой объем работ будет выполнен на ВЛ 6-10 кВ – 2 362, 52 га.
Расчистка и расширение трасс ВЛ входит в число приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго».
В текущем году нижегородские энергетики освободят от поросли: 106,41 га под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ, 1 000,36 га ВЛ 35 кВ и 2 117,32 га ВЛ 110 кВ. Самый большой объем работ будет выполнен на ВЛ 6-10 кВ – 2 362, 52 га.
Расчистка и расширение трасс ВЛ входит в число приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго».