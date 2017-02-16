"Нижновэнерго" усиливает работу по борьбе с хищениями электроэнергии
16.02.2017, 14:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» усиливают работу по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. Только за прошедшую неделю, с 6 по 10 февраля, был выявлен 71 факт хищения, потери энергокомпании составили свыше 410,5 тыс. кВт*ч.
Для пресечения незаконного потребления электроэнергии нижегородские энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. Так, с 6 по 10 февраля было проведено 36 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 6 составили случаи бездоговорного и 65 – безучетного потребления электроэнергии. В 10 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 2 млн рублей.
Для пресечения незаконного потребления электроэнергии нижегородские энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. Так, с 6 по 10 февраля было проведено 36 рейдов по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 6 составили случаи бездоговорного и 65 – безучетного потребления электроэнергии. В 10 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 2 млн рублей.