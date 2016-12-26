"Нижновэнерго" выявило хищение электроэнергии на сумму свыше 3 млн рублей
26.12.2016, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Работниками подразделения безопасности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявлено крупное хищение электрической энергии на одной из баз отдыха Воротынского района Нижегородской области.
На данный момент материалы по факту хищения направлены в правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.В ходе инструментальной проверки, проведенной энергетиками в конце ноября текущего года, выяснилось, что в схеме узла учета электроэнергии потребителя, имелся микровыключатель. Он позволял отключать отчетное устройство электросчетчика и таким образом значительно занижать объем потребляемой электроэнергии. В результате было недоучтено 489 600 кВт*ч электроэнергии, ущерб «Нижновэнерго» составил 3 177 500 рублей.
«Нижновэнерго» напоминает, что незаконное потребление электроэнергии, принося серьезный финансовый урон энергокомпании, тем самым негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и ставит под угрозу обеспечение надежного электроснабжения потребителей.
На данный момент материалы по факту хищения направлены в правоохранительные органы. Проводится доследственная проверка.В ходе инструментальной проверки, проведенной энергетиками в конце ноября текущего года, выяснилось, что в схеме узла учета электроэнергии потребителя, имелся микровыключатель. Он позволял отключать отчетное устройство электросчетчика и таким образом значительно занижать объем потребляемой электроэнергии. В результате было недоучтено 489 600 кВт*ч электроэнергии, ущерб «Нижновэнерго» составил 3 177 500 рублей.
«Нижновэнерго» напоминает, что незаконное потребление электроэнергии, принося серьезный финансовый урон энергокомпании, тем самым негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок и ставит под угрозу обеспечение надежного электроснабжения потребителей.