"Нижновэнерго" закончил строительство ПС "Виля"
21.12.2016, 15:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии профессионального праздника "День энергетика" филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" закончил строительство подстанции 35/6 кВ "Виля" в Выксунском районе. Все работы были реализованы за четыре месяца текущего года.
Учитывая возросшие потребности в дополнительных энергомощностях Выксунского района, строительство новой подстанции началось в первых числах сентября 2016 г., а уже в конце декабря филиал "Нижновэнерго" завершил и принял в эксплуатацию новый объект нижегородской энергосистемы. В ходе строительства на подстанции были произведены земельные работы, установлен фундамент, смонтирован силовой трансформатор, вакуумные выключатели, маслосборник, приёмные порталы распределительного устройства 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также была построена воздушная линия (ВЛ) 35 кВ протяжённостью 2,7 км для присоединения подстанции "Виля" к энергосистеме.
ПС "Виля" обеспечит электроснабжение рабочего посёлка Виля, входящего в состав городского округа город Выкса, южной части Выксы, села Верхняя Верея, восстановленного после пожаров 2010 г., а также посёлка Проволочное. Для жителей Выксунского района это долгожданный инфраструктурный объект. От него будет запитано 12-15 тысяч жителей.
Учитывая возросшие потребности в дополнительных энергомощностях Выксунского района, строительство новой подстанции началось в первых числах сентября 2016 г., а уже в конце декабря филиал "Нижновэнерго" завершил и принял в эксплуатацию новый объект нижегородской энергосистемы. В ходе строительства на подстанции были произведены земельные работы, установлен фундамент, смонтирован силовой трансформатор, вакуумные выключатели, маслосборник, приёмные порталы распределительного устройства 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также была построена воздушная линия (ВЛ) 35 кВ протяжённостью 2,7 км для присоединения подстанции "Виля" к энергосистеме.
ПС "Виля" обеспечит электроснабжение рабочего посёлка Виля, входящего в состав городского округа город Выкса, южной части Выксы, села Верхняя Верея, восстановленного после пожаров 2010 г., а также посёлка Проволочное. Для жителей Выксунского района это долгожданный инфраструктурный объект. От него будет запитано 12-15 тысяч жителей.