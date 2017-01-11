Новый микрорайон в Башкирии полностью оснащён приборами учёта АСКУЭ
11.01.2017, 15:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В новом жилом микрорайоне "Спутник" в Уфимском районе Башкирии завершено подключение 1065 электросчётчиков к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии).
Подрядной организацией выполнены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, интеграция счётчиков в АСКУЭ ООО "Башкирэнерго" производилась персоналом отдела приборов учёта электроэнергии Уфимских городских электрических сетей.
Застройщик микрорайона "Спутник" установил при строительстве жилых домов приборы учёта электроэнергии на границах балансовой принадлежности электрических сетей между ООО "Башкирэнерго" и потребителями - в шкафах учёта на фасадах зданий. Это позволило электросетевикам быстро установить дополнительное оборудование для дистанционного снятия данных с электросчетчиков и подключить их к АСКУЭ.
Потребители в свою очередь получили возможность контролировать электропотребление на сайте ООО "Башкирэнерго" в Web-кабинете ПТК "Энергосфера", в котором собирается информация.
Подрядной организацией выполнены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, интеграция счётчиков в АСКУЭ ООО "Башкирэнерго" производилась персоналом отдела приборов учёта электроэнергии Уфимских городских электрических сетей.
Застройщик микрорайона "Спутник" установил при строительстве жилых домов приборы учёта электроэнергии на границах балансовой принадлежности электрических сетей между ООО "Башкирэнерго" и потребителями - в шкафах учёта на фасадах зданий. Это позволило электросетевикам быстро установить дополнительное оборудование для дистанционного снятия данных с электросчетчиков и подключить их к АСКУЭ.
Потребители в свою очередь получили возможность контролировать электропотребление на сайте ООО "Башкирэнерго" в Web-кабинете ПТК "Энергосфера", в котором собирается информация.