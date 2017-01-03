ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Планомерный вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с первых энергетических блоков Белоярской атомной электростанции на хранение и дальнейшую переработку начнётся летом нынешнего года. Данная информация поступила от директора Белоярской атомной электростанции Ивана Сидорова в ходе интервью, которое он дал корпоративному изданию станции "Быстрый нейтрон".

Первый и второй энергетические блоки Белоярской атомной электростанции с уран-графитовыми реакторами АМБ-100 и АМБ-200 (от "Атом мирный большой") в своё время были "первенцами" "большой" атомной энергетики Советского Союза. Они были окончательно остановлены в 1983 и 1990 годах соответственно, а в 2014 году были начаты работы по демонтажу оборудования обозначенных энергетических блоков.

Ключевая особенность реакторов АМБ-100 и АМБ-200 состоит в том, что в них можно использовать разные типы ядерного топлива. Переработкой отработавшего топлива АМБ-100 и АМБ-200 будет заниматься предприятие, являющееся структурным подразделением Государственной корпорации по ядерной энергии Российской Федерации "Росатом" - речь идёт о производственном объединении "Маяк", что расположено в городе Озерске Челябинской области. Следует отметить, что для этой цели на обозначенном предприятии осуществляется создание соответствующего технологического комплекса.