ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Газпром бурение" закончило строительством 10 скважин с морской ледостойкой нефтедобывающей платформы "Приразломная" в Печорском море.

В рамках действующего договора с ООО "Газпром нефть шельф" на Приразломном месторождении будет пробурено ещё две эксплуатационные скважины. Всего по проекту освоения Приразломного месторождения в соответствии с плановым заданием должно быть пробурено 32 скважины.

Кроме того, буровая компания осуществляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию бурового оборудования, спуску обсадных колонн и НКТ, предоставлению ловильного и канатно-тросового оборудования, а также сервиса по шеф-монтажу устьевого оборудования.

Деятельность ООО "Газпром бурение" осуществляется по международным экологическим стандартам в соответствии с сертификатом ISO-1400, экологический контроль и мониторинг окружающей среды при освоении Приразломного нефтяного месторождения поддерживается целым комплексом мероприятий по охране атмосферного воздуха, недр, подземных вод и морских биоресурсов.

Основными приоритетами Компании являются безопасность людей и охрана окружающей среды.

В настоящее время "Приразломное" является единственным проектом на российском арктическом шельфе, где ведётся промышленная добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Недропользователем проекта является "Газпром нефть шельф", дочерняя компания "Газпром нефти".

Приразломное нефтяное месторождение открыто в 1989 году и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для его разработки создана морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) "Приразломная". Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Все скважины, эксплуатируемые на месторождении, находятся внутри платформы - её основание одновременно является буфером между скважиной и открытым морем. Глубина моря в районе месторождения - 20 м. Кроме того, установленное на скважинах оборудование позволяет предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. Система хранения нефти на платформе предусматривает "мокрый" способ размещения сырья в резервуарах, что исключает попадание в ёмкости кислорода и образование взрывоопасной среды.

Отгрузочная линия по перекачке нефти на танкер оборудована системой аварийной остановки, которая срабатывает мгновенно. Рядом с платформой несут постоянное аварийное дежурство специализированные ледокольные суда, оборудованные новейшими комплексами нефтесборного оборудования.

"Приразломная" работает в соответствии с принципом "нулевого сброса": использованный буровой раствор, шлам и другие технологические отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину.