Оплатить услуги МРСК Центра можно с помощью банковских карт

На официальном сайте ПАО «МРСК Центра» заработал электронный сервис, который позволяет жителям областей, входящих в зону ответственности компании, без комиссии оплачивать реализованные услуги с использованием банковских карт систем VISA и MasterCard. Потребители получили возможность безналичной оплаты услуг по договорам осуществления технологического присоединения, установке или замене приборов учета, выполнению работ, относящихся к компетенции потребителя при осуществлении технологического присоединения, прочих дополнительных услуг, которые предоставляет компания, а так же бездоговорное потребление электроэнергии.