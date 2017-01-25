ПАО "Мосэнерго" в 2016 г. увеличило выработку электроэнергии на 8%
25.01.2017, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Электростанции компании в 2016 году выработали 59,1 млрд кВтч электроэнергии — на 8% больше аналогичного показателя 2015 года (54,7 млрд кВтч). Рост выработки в основном обусловлен более низкой температурой наружного воздуха в отопительном периоде, а также вводом в эксплуатацию блока ПГУ-420 на ТЭЦ-20 в рамках договора о предоставлении мощности (ДПМ).
Отпуск тепловой энергии составил 81,8 млн Гкал, что на 14,1% выше аналогичного показателя 2015 года (71,7 млн Гкал). Увеличение этого показателя произошло в основном за счет температурных условий отопительного периода, а также передачи под управление «Мосэнерго» ряда объектов тепловой генерации «МОЭК» в 2015 году.
«Мосэнерго» — крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43 тыс. Гкал/ч.
Контролирующим акционером и управляющей организацией «Мосэнерго» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Отпуск тепловой энергии составил 81,8 млн Гкал, что на 14,1% выше аналогичного показателя 2015 года (71,7 млн Гкал). Увеличение этого показателя произошло в основном за счет температурных условий отопительного периода, а также передачи под управление «Мосэнерго» ряда объектов тепловой генерации «МОЭК» в 2015 году.
«Мосэнерго» — крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43 тыс. Гкал/ч.
Контролирующим акционером и управляющей организацией «Мосэнерго» является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).