ПС "Виля" запитала первых потребителей
30.12.2016, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" завершил первый этап комплекса мероприятий по переводу на постоянную схему электропитания потребителей от новой подстанции 35/6 кВ "Виля". Бесперебойное и качественное электроснабжение получили 4 населённых пункта Выксунского района Нижегородской области.
В период с 27 по 29 декабря 2016 г. энергетики осуществили комплекс мероприятий по переводу нагрузки от подстанции "Виля" на 31 трансформаторную подстанцию общей мощностью 2 МВт. Таким образом, по постоянной схеме электроснабжения запитаны населённые пункты: р.п. Виля, д. Фирюсиха, п. Проволочное, д. Верхняя Верея.
Напомним, учитывая возросшие потребности в дополнительных энергомощностях Выксунского района, строительство новой подстанции началось в первых числах сентября 2016 г., а уже в конце декабря филиал "Нижновэнерго" принял в эксплуатацию новый объект нижегородской энергосистемы. В ходе строительства на подстанции были произведены земельные работы, установлен фундамент, смонтирован силовой трансформатор, вакуумные выключатели, маслосборник, приёмные порталы распределительного устройства 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также была построена воздушная линия (ВЛ) 35 кВ протяжённостью 2,7 км для присоединения подстанции (ПС) "Виля" к энергосистеме.
В период с 27 по 29 декабря 2016 г. энергетики осуществили комплекс мероприятий по переводу нагрузки от подстанции "Виля" на 31 трансформаторную подстанцию общей мощностью 2 МВт. Таким образом, по постоянной схеме электроснабжения запитаны населённые пункты: р.п. Виля, д. Фирюсиха, п. Проволочное, д. Верхняя Верея.
Напомним, учитывая возросшие потребности в дополнительных энергомощностях Выксунского района, строительство новой подстанции началось в первых числах сентября 2016 г., а уже в конце декабря филиал "Нижновэнерго" принял в эксплуатацию новый объект нижегородской энергосистемы. В ходе строительства на подстанции были произведены земельные работы, установлен фундамент, смонтирован силовой трансформатор, вакуумные выключатели, маслосборник, приёмные порталы распределительного устройства 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также была построена воздушная линия (ВЛ) 35 кВ протяжённостью 2,7 км для присоединения подстанции (ПС) "Виля" к энергосистеме.