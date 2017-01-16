По газопроводу "Северный поток" поставлен рекордный объём газа
16.01.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В начале января "Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа в Европу и впервые полностью загрузил газопровод Nord Stream. Ценовая ситуация в первом квартале благоприятствует продажам российского газа, который дешевле конкурентов, а во втором квартале, скорее всего, подорожает.
1 января компания поставила по газопроводу "Северный поток" рекордный объём газа — 160,75 млн куб. м в сутки, что в пересчёте на год составляет больше проектных объёмов газопровода.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил: "Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока — 2". За этот маршрут голосуют потребители".
6 января «Газпром» поставил второй исторический рекорд с начала нового года, экспортировав 615,5 млн куб. м за сутки, предыдущий рекорд пришёлся на 5 января — 614,6 млн куб. м газа.
1 января компания поставила по газопроводу "Северный поток" рекордный объём газа — 160,75 млн куб. м в сутки, что в пересчёте на год составляет больше проектных объёмов газопровода.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил: "Текущий уровень загрузки "Северного потока" наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком. И в очередной раз подтверждает важность и актуальность строительства "Северного потока — 2". За этот маршрут голосуют потребители".
6 января «Газпром» поставил второй исторический рекорд с начала нового года, экспортировав 615,5 млн куб. м за сутки, предыдущий рекорд пришёлся на 5 января — 614,6 млн куб. м газа.