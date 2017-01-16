Потребление в энергосистеме России в 2016 году выросло на 1,8%
16.01.2017, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным АО "СО ЕЭС" потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2016 году составило 1026,7 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше объёма потребления в 2015 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1054,4 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем годом ранее.
Без учёта влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,5 % и 1,4 % соответственно.
Выработка электроэнергии в России в 2016 году составила 1071,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1048,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Без учёта влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом увеличилась на 1,8 %.
Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2016 году обусловлено температурным фактором: в январе и декабре 2016 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры наружного воздуха относительно аналогичных показателей 2015 года на 4,6 и 5,7 градусов Цельсия соответственно, в летний период при прямой зависимости уровня потребления от температуры в июле и августе температура наружного воздуха превышала аналогичные значения 2015 года на 2,3 и 3,0 градусов Цельсия соответственно.
Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2016 году зафиксирован 20 декабря 2016 и составил 151052 МВт, что на 5,1 % больше максимума 2015 года.
Без учёта влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,5 % и 1,4 % соответственно.
Выработка электроэнергии в России в 2016 году составила 1071,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1048,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Без учёта влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом увеличилась на 1,8 %.
Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2016 году обусловлено температурным фактором: в январе и декабре 2016 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры наружного воздуха относительно аналогичных показателей 2015 года на 4,6 и 5,7 градусов Цельсия соответственно, в летний период при прямой зависимости уровня потребления от температуры в июле и августе температура наружного воздуха превышала аналогичные значения 2015 года на 2,3 и 3,0 градусов Цельсия соответственно.
Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2016 году зафиксирован 20 декабря 2016 и составил 151052 МВт, что на 5,1 % больше максимума 2015 года.