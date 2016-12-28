Правление "Газпрома" положительно оценило ход работ по проекту "Северный поток - 2"
28.12.2016, 19:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о ходе реализации проекта "Северный поток - 2".
Участники заседания дали положительную оценку ходу работ по проекту. Было отмечено, что проект реализуется точно по утверждённому графику. В начале сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG подписал контракт с компанией Группы Wasco на обетонирование, логистику и хранение труб. В конце сентября первые трубы, произведённые АО "Объединённая металлургическая компания" и ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", были доставлены на площадку по обетонированию в Финляндии. В конце октября на площадку по обетонированию в Германии были доставлены первые трубы с завода немецкой компании Europipe GmbH.
В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, идёт подготовка национальных отчётов о воздействии на окружающую среду (ОВОС), а также сводного отчёта ОВОС.
В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки - Allseas. В начале декабря Nord Stream 2 AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской укладке первой нитки газопровода, с возможностью привлечения компании к строительству второй нитки.
Правление ПАО "Газпром" поручило продолжить работу по проекту в рамках утверждённого графика и выразило уверенность, что новый газопровод будет введён в строй до конца 2019 года.
"Северный поток - 2" - проект строительства двухниточного газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.
Трубы для обеих ниток "Северного потока - 2" поставят выбранные на конкурсной основе Europipe (40%), "ОМК" (33%) и "ЧТПЗ" (27%).
Участники заседания дали положительную оценку ходу работ по проекту. Было отмечено, что проект реализуется точно по утверждённому графику. В начале сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG подписал контракт с компанией Группы Wasco на обетонирование, логистику и хранение труб. В конце сентября первые трубы, произведённые АО "Объединённая металлургическая компания" и ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", были доставлены на площадку по обетонированию в Финляндии. В конце октября на площадку по обетонированию в Германии были доставлены первые трубы с завода немецкой компании Europipe GmbH.
В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода "Северный поток - 2" в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, идёт подготовка национальных отчётов о воздействии на окружающую среду (ОВОС), а также сводного отчёта ОВОС.
В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки - Allseas. В начале декабря Nord Stream 2 AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской укладке первой нитки газопровода, с возможностью привлечения компании к строительству второй нитки.
Правление ПАО "Газпром" поручило продолжить работу по проекту в рамках утверждённого графика и выразило уверенность, что новый газопровод будет введён в строй до конца 2019 года.
"Северный поток - 2" - проект строительства двухниточного газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.
Трубы для обеих ниток "Северного потока - 2" поставят выбранные на конкурсной основе Europipe (40%), "ОМК" (33%) и "ЧТПЗ" (27%).