Правление "Газпрома" положительно оценило ход работ по проекту "Северный поток — 2"
09.01.2017, 15:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники заседания дали положительную оценку ходу работ по проекту. Было отмечено, что проект реализуется точно по утвержденному графику. В начале сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG подписал контракт с компанией Группы Wasco на обетонирование, логистику и хранение труб. В конце сентября первые трубы, произведенные АО «Объединенная металлургическая компания» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», были доставлены на площадку по обетонированию в Финляндии. В конце октября на площадку по обетонированию в Германии были доставлены первые трубы с завода немецкой компании Europipe GmbH.
В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода «Северный поток — 2» в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, идет подготовка национальных отчетов о воздействии на окружающую среду (ОВОС), а также сводного отчета ОВОС.
В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки — Allseas. В начале декабря Nord Stream 2 AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской укладке первой нитки газопровода, с возможностью привлечения компании к строительству второй нитки.
Правление ПАО «Газпром» поручило продолжить работу по проекту в рамках утвержденного графика и выразило уверенность, что новый газопровод будет введен в строй до конца 2019 года.
В настоящее время продолжаются работы по базовому проектированию морской части газопровода, а также участков российского и немецкого береговых пересечений. Ведутся дополнительные морские и наземные инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода «Северный поток — 2» в Грайфсвальдском заливе. Кроме того, идет подготовка национальных отчетов о воздействии на окружающую среду (ОВОС), а также сводного отчета ОВОС.
В ходе международного тендера выбрана компания для укладки труб первой нитки — Allseas. В начале декабря Nord Stream 2 AG и Allseas подписали соглашение о намерениях по морской укладке первой нитки газопровода, с возможностью привлечения компании к строительству второй нитки.
Правление ПАО «Газпром» поручило продолжить работу по проекту в рамках утвержденного графика и выразило уверенность, что новый газопровод будет введен в строй до конца 2019 года.