Продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе "Кибер ГРП"
26.12.2016, 14:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Принято решение о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе «Кибер ГРП» до 15 января 2017 года. Напомним, конкурс по выбору проектного консорциума для разработки отраслевого программного продукта для моделирования гидроразрыва пласта - Симулятора ГРП - стартовал при поддержке Минэнерго России. Решение о переносе срока приема заявок организаторы объяснили стремлением вовлечь как можно больше заявителей, обладающих потенциалом реализации проекта.
В ходе конкурса будет выбран наиболее квалифицированный проектный консорциум для создания конкурентоспособного российского программного обеспечения для нефтегазовой отрасли. Консорциуму-победителю конкурса будет обеспечен доступ к инструментам государственной поддержки, а также поддержка институтов развития в привлечении частных инвестиций.
Конкурс проводится в рамках реализации программ импортозамещения, утвержденных Межведомственной рабочей группой по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использованию иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.
Идею проведения конкурса «Кибер ГРП» в таком формате также поддержали Минпромторг России, Минкомсвязи России, российские нефтегазовые компании, передовые российские научные организации и компании.
К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, инжиниринговые компании, представители научного сообщества, инвесторы.
В ходе конкурса будет выбран наиболее квалифицированный проектный консорциум для создания конкурентоспособного российского программного обеспечения для нефтегазовой отрасли. Консорциуму-победителю конкурса будет обеспечен доступ к инструментам государственной поддержки, а также поддержка институтов развития в привлечении частных инвестиций.
Конкурс проводится в рамках реализации программ импортозамещения, утвержденных Межведомственной рабочей группой по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использованию иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.
Идею проведения конкурса «Кибер ГРП» в таком формате также поддержали Минпромторг России, Минкомсвязи России, российские нефтегазовые компании, передовые российские научные организации и компании.
К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, инжиниринговые компании, представители научного сообщества, инвесторы.