ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось совместное с региональным штабом Пензенской области экстренное заседание Федерального штаба по вопросам причин произошедшей 26.01.2017 аварии на Пензенской ТЭЦ-1 и мер по ликвидации ее последствий.

В заседании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Правительства Пензенской области, МЧС России, АО «СО ЕЭС», ПАО «Т Плюс», ПАО «Россети».

Участники заседания были проинформированы о произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и её последствиях. Была отмечена необходимость восстановления станции в максимально короткие сроки и обеспечения надёжного электро- и теплоснабжения потребителей Пензенской области.

Представитель Ростехнадзора доложил о создании Комиссии по расследованию причин произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и предварительных результатах её работы. В состав указанной комиссии будет включён представитель Минэнерго России.

Далее на заседании была рассмотрена текущая режимно-балансовая ситуация в энергосистеме Пензенской области, заслушан подробный доклад руководства ПАО «Т Плюс» о текущей ситуации на Пензенской ТЭЦ-1, принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии и обеспечению бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Пензы:

«В настоящее время принимаются оперативные меры по ликвидации последствий произошедшей на Пензенской ТЭЦ-1 аварии и обеспечению надёжного функционирования станции, обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей г. Пензы. Разработан детальный план-график ликвидации последствий произошедшей аварии, все необходимые силы и ресурсы в настоящее время мобилизованы, осуществляется его реализация.