

Соглашение предусматривает сооружение Центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащённого лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий. Центр позволит проводить исследования в области радиобиологии, наладить в Замбии производство радиоизотопов для широкого применения в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Использование на базе Центра технологии облучения пищевых и сельскохозяйственных продуктов для их обработки и борьбы с вредителями позволит увеличить сроки хранения продуктов и создаст условия для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции Замбии и развития животноводства страны. На базе Центра будут готовиться национальные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли страны, которые смогут реализовать ее национальную исследовательскую программу. «Росатом построил свыше 120 исследовательских реакторов по всему миру, из них более 20 - в зарубежных странах, в том числе в Китае, Египте, Германии и Чехии.