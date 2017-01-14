Росатом представил свои технологии в рамках международного форума в Индии
14.01.2017, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Госкорпорация «Росатом» представила свои технологии и проекты на VIII Международном экономическом форуме Vibrant Gujarat Global Summit («Энергичный Гуджарат»), который прошел 9-13 января в Индии, в выставочном комплексе города Гандинагара.
Vibrant Gujarat Global Summit - одно из главных международных мероприятий, организуемых правительством штата Гуджарат в сфере бизнеса, которое проходит каждые два года. В нем принимают участие главы государств и правительств, министры, руководители крупных мировых компаний и корпораций, международных организаций, научных сообществ. Главной темой VIII форума «Vibrant Gujarat» стало устойчивое экономическое и социальное развитие. В рамках форума была организована выставка, на которой демонстрировались новые технологии, продукты и услуги в различных секторах.
Выставочная экспозиция Госкорпорации «Росатом» отличалась современным мультимедийным наполнением. Особый интерес посетителей выставки и участников форума вызвал мультимедийный макет реакторного здания энергоблока поколения 3+ с реакторной установкой ВВЭР-1200, наглядно демонстрирующий его основные системы безопасности. Кроме того, на стенде была представлена виртуальная модель АЭС с ВВЭР-1200, позволяющая ознакомиться с ее конструктивными особенностями. С помощью 3D-очков виртуальной реальности можно было посмотреть видеофильм об управлении жизненным циклом (проектирование, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации) таких сложных объектов, как АЭС. Также в состав экспозиции входил интерактивный информационный киоск с сенсорным экраном для просмотра мультимедийных презентаций по следующей тематике: преимущества атомной энергетики в контексте устойчивого развития; направления деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее позиции на мировом рынке; сотрудничество с Индией в области атомной энергетики; региональные центры Росатома.
Помимо этого на выставочном стенде Росатома демонстрировалась презентация об успешно реализованном проекте строительства энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» и о проектах строительства новых энергоблоков на площадке этой атомной станции; о пуске в России инновационного энергоблока с ВВЭР-1200 поколения 3+ на Нововоронежской АЭС; о неэнергетическом применении ядерных технологий и др.
Vibrant Gujarat Global Summit - одно из главных международных мероприятий, организуемых правительством штата Гуджарат в сфере бизнеса, которое проходит каждые два года. В нем принимают участие главы государств и правительств, министры, руководители крупных мировых компаний и корпораций, международных организаций, научных сообществ. Главной темой VIII форума «Vibrant Gujarat» стало устойчивое экономическое и социальное развитие. В рамках форума была организована выставка, на которой демонстрировались новые технологии, продукты и услуги в различных секторах.
Выставочная экспозиция Госкорпорации «Росатом» отличалась современным мультимедийным наполнением. Особый интерес посетителей выставки и участников форума вызвал мультимедийный макет реакторного здания энергоблока поколения 3+ с реакторной установкой ВВЭР-1200, наглядно демонстрирующий его основные системы безопасности. Кроме того, на стенде была представлена виртуальная модель АЭС с ВВЭР-1200, позволяющая ознакомиться с ее конструктивными особенностями. С помощью 3D-очков виртуальной реальности можно было посмотреть видеофильм об управлении жизненным циклом (проектирование, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации) таких сложных объектов, как АЭС. Также в состав экспозиции входил интерактивный информационный киоск с сенсорным экраном для просмотра мультимедийных презентаций по следующей тематике: преимущества атомной энергетики в контексте устойчивого развития; направления деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее позиции на мировом рынке; сотрудничество с Индией в области атомной энергетики; региональные центры Росатома.
Помимо этого на выставочном стенде Росатома демонстрировалась презентация об успешно реализованном проекте строительства энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» и о проектах строительства новых энергоблоков на площадке этой атомной станции; о пуске в России инновационного энергоблока с ВВЭР-1200 поколения 3+ на Нововоронежской АЭС; о неэнергетическом применении ядерных технологий и др.