ОРЕАНДА-НОВОСТИ. НК "Роснефть" приступила к геологическим исследованиям поморской группы лицензионных участков - Поморского, Русского, Северо-Поморского - 1 и Северо-Поморского - 2 с целью оценки их углеводородного потенциала.

В течение летнего навигационного периода специализированное научно-исследовательское судно в сопровождении двух судов обеспечения проведёт сейсморазведочные работы 3D на территории площадью более 1,6 тыс. км2, а также гравимагниторазведку в объёме более 5,4 тыс. пог. км.

Специалисты уточнят строение и оценят геологический потенциал существующих структур, что позволит развивать стратегию геологоразведочных работ на перспективных объектах лицензионных участков поморской группы.

Геологические исследования выполняются с учётом требований международного и российского законодательства, а также сопровождаются наблюдением за морскими млекопитающими и контролем за соблюдением норм экологической и промышленной безопасности.

Организацию геологоразведочных работ на лицензионном участке недр осуществляет дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" - ООО "РН-Шельф-Арктика".