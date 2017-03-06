ОРЕАНДА-НОВОСТИ. НК "Роснефть" по итогам 2016 года увеличила объём проходки в эксплуатационном бурении на месторождениях Ванкорского кластера на 3% по сравнению с 2015 годом - до 305,2 тыс. метров.

Этому способствовало увеличение объёмов бурения на Сузунском и Тагульском месторождениях, а также рост коммерческой скорости бурения за счёт ввода дополнительных установок и бурения уплотняющих скважин. Для повышения эффективности добычи на месторождениях Ванкорского кластера разработка ведётся горизонтальными скважинами.

Всего по итогам 2016 года было запущено в промышленную эксплуатацию 88 скважин, из них 57 - добывающих, 27 - нагнетательных и 4 - водозаборных.

В текущем году "РН-Ванкор" планирует увеличить проходку. Рост объёмов эксплуатационного бурения ожидается достичь благодаря увеличению парка буровых станков и повышению коммерческой скорости бурения на Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях.

ООО "РН-Ванкор", дочернее общество НК "Роснефть", является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера - Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного, расположенных в Туруханском и Таймырском муниципальном районах на севере Красноярского края. "РН-Ванкор" также ведёт геологоразведочные работы на 26 лицензионных участках в Красноярском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе.

С начала промышленной эксплуатация Ванкорского месторождения с августа 2009 года добыча нефти и конденсата составила почти 140 млн тонн. В Единую систему газоснабжения страны сдано более 15 млрд куб. м газа.