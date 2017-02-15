ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд в ходе совместного совещания подписали соглашение об укреплении сотрудничества между организациями.

Документом предусмотрены расширение взаимодействия сторон и совершенствование системы информационного обмена, в том числе в части порядка предоставления и состава информации об изменении погодных условий, с целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса.

Планируется разработка технических решений для представления в «Россети» специализированной прогнозной и фактической метеорологической информации, своевременное получение которой способно помочь энергетиками в обеспечение стабильной работы сетевой инфраструктуры.

«Каждый год «Россети» сталкиваются с неблагоприятными метеорологическими условиями в разных регионах страны, поэтому своевременное и полное информирование об изменениях погоды поможет нам ещё качественнее реагировать на резкое ухудшение внешних условий и минимизировать их негативное влияние на энергообъекты», - заявил Олег Бударгин.

История сотрудничества компаний сетевого комплекса и Гидрометцентра России насчитывает не один год. К настоящему моменту между структурами «Россетей» и территориальными подразделениями Росгидромета заключено более 50 договоров о сотрудничестве.