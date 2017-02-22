ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Пекин продолжил консультации с зарубежными партнёрами по вопросу проекта создания Большого Азиатского энергетического кольца.

В частности, накануне состоялся очередной раунд переговоров с руководством Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭК Китая).

Олег Бударгин и Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Иньбяо договорились продолжить совместную работу над технико-экономическим обоснованием проекта.

Стороны выразили уверенность, что от трансграничной интеграции выиграют все страны. По мнению участников встречи, это инвестиции в будущее, которые позволят улучшить энергетический баланс сразу нескольких государств, снизить издержки сетевых компаний на резерв мощности и внести серьёзный общий вклад в улучшение экологии Азии за счёт увеличения доли «чистой» электроэнергии, произведённой на гидроэлектростанциях Сибири.

Компании также обсудили перспективы локализации производства китайского оборудования на территории России, с целью его последующего использования в проектах модернизации распределительных сетей РФ в рамках СП.