"Россети" продолжают работу с партнёрами из Поднебесной над проектом создания Большого Азиатского энергетического кольца
В частности, накануне состоялся очередной раунд переговоров с руководством Государственной электросетевой корпорации Китая (ГЭК Китая).
Олег Бударгин и Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Иньбяо договорились продолжить совместную работу над технико-экономическим обоснованием проекта.
Стороны выразили уверенность, что от трансграничной интеграции выиграют все страны. По мнению участников встречи, это инвестиции в будущее, которые позволят улучшить энергетический баланс сразу нескольких государств, снизить издержки сетевых компаний на резерв мощности и внести серьёзный общий вклад в улучшение экологии Азии за счёт увеличения доли «чистой» электроэнергии, произведённой на гидроэлектростанциях Сибири.
Компании также обсудили перспективы локализации производства китайского оборудования на территории России, с целью его последующего использования в проектах модернизации распределительных сетей РФ в рамках СП.