"Россети" утвердили план мероприятий в рамках Года экологии
15.02.2017, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правление компании «Россети» утвердило план мероприятий, приуроченный к Году экологии в России. Реализация программы позволит внести значительный вклад в улучшение экологической ситуации и сохранение уникального природного наследия страны.
Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение требований Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в части вывода из эксплуатации энергетического оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.
Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от поражения током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены в план «Россетей» по улучшению экологической ситуации.
В дополнение к традиционным инициативам, включающим увеличение доли современного сетевого оборудования, сокращающего потери электроэнергии при передаче и, как следствие, снижение объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, «Россети» увеличивают долю экологически чистого транспорта в корпоративном парке и повсеместно привлекают внимание общественности к необходимости перехода от эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Для создания необходимых условий для этого процесса «Россети» продолжат активно заниматься развитием зарядной инфраструктуры в стране.
В 2017 году будут предприняты шаги по присоединению дочерних структур к разработанному по инициативе и при участии «Россетей» Национальному общественному стандарту «Экологическая безопасность Арктики». Компания займётся продвижением данной инициативы среди своих партнёров и контрагентов.
Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение требований Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в части вывода из эксплуатации энергетического оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.
Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от поражения током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены в план «Россетей» по улучшению экологической ситуации.
В дополнение к традиционным инициативам, включающим увеличение доли современного сетевого оборудования, сокращающего потери электроэнергии при передаче и, как следствие, снижение объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, «Россети» увеличивают долю экологически чистого транспорта в корпоративном парке и повсеместно привлекают внимание общественности к необходимости перехода от эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Для создания необходимых условий для этого процесса «Россети» продолжат активно заниматься развитием зарядной инфраструктуры в стране.
В 2017 году будут предприняты шаги по присоединению дочерних структур к разработанному по инициативе и при участии «Россетей» Национальному общественному стандарту «Экологическая безопасность Арктики». Компания займётся продвижением данной инициативы среди своих партнёров и контрагентов.