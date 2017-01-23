ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам прошедших в Астане переговоров между АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Газпром" согласован объём поставок казахстанского газа на 2017 год, который составит порядка 12,8 млрд. куб. м.

ПАО "Газпром" и АО "КазТрансГаз" ежегодно наращивают объёмы экспортируемого газа. Для отечественной газовой отрасли договоренность об экспорте газа в Россию в объёме 12,8 млрд. является стратегически значимой.

В целях реализации ранее достигнутых межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией, а также организации взаимодействия, АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Газпром" традиционно проводят совместные консультации и определяют ключевые позиции сотрудничества на долгосрочный период.

На сегодняшний день КазТрансГаз, выступающий Национальным оператором по газу, полностью покрывает внутренние потребности в товарном газе, наращивает экспортный потенциал и развивает отечественную газотранспортную инфраструктуру.