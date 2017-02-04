Российские АЭС в январе увеличили выработку электроэнергии на 6,25 процентов
04.02.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ АЭС России (филиалы Концерна «Росэнергоатом») в январе 2017 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с тем же периодом 2016 года на 6,25%.
Объем выработки за январь составил 19,002 млрд кВтч (против 17,884 млрд кВтч годом ранее).
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) с начала 2017 года составляет 94,8%.
Напомним, что в 2016 году АЭС России превысили достижение 2015 года по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на миллиард млрд кВтч - до 196,366 млрд кВтч (против 195,213 млрд кВтч годом ранее).
План по выработке для российских АЭС на 2017 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила в объёме 199,8 млрд. кВтч.
Объем выработки за январь составил 19,002 млрд кВтч (против 17,884 млрд кВтч годом ранее).
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) с начала 2017 года составляет 94,8%.
Напомним, что в 2016 году АЭС России превысили достижение 2015 года по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку более чем на миллиард млрд кВтч - до 196,366 млрд кВтч (против 195,213 млрд кВтч годом ранее).
План по выработке для российских АЭС на 2017 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила в объёме 199,8 млрд. кВтч.