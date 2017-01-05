Руководство "Удмуртэнерго" проводит внеплановые проверки энергообъектов в новогодние праздники
05.01.2017, 11:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дежурство руководящего состава филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" проходит в запланированном порядке. В течение всех праздничных дней ответственные дежурные из руководящего состава предприятия регулярно выезжают на осмотры энергообъектов Удмуртэнерго.
С 1 по 8 января будут осмотрены подстанции напряжением 35-110 кВ общей установленной мощностью 3717 МВА, а также трансформаторные пункты 6-10 кВ, которые обеспечивают электроснабжение районных администраций и сельских домов культуры, где проходят праздничные мероприятия.
Напомним, на выходные и праздничные дни в филиале "Удмуртэнерго" работа энергооборудования и сетей находится под особым контролем. В режиме постоянной готовности непрерывно осуществляется работа диспетчерских и технических служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций филиала.
С 1 по 8 января будут осмотрены подстанции напряжением 35-110 кВ общей установленной мощностью 3717 МВА, а также трансформаторные пункты 6-10 кВ, которые обеспечивают электроснабжение районных администраций и сельских домов культуры, где проходят праздничные мероприятия.
Напомним, на выходные и праздничные дни в филиале "Удмуртэнерго" работа энергооборудования и сетей находится под особым контролем. В режиме постоянной готовности непрерывно осуществляется работа диспетчерских и технических служб, оперативно-выездных бригад, дежурных подстанций филиала.