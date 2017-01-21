ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 января 2017 года Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС (Карачаево-Черкесский филиал ПАО "РусГидро") с рабочим визитом посетили заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный Представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев и Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Цель визита – ознакомление с уникальным гидроэнергетическим объектом и изучение возможностей развития гидроэнергетического комплекса.

Директор Карачаево-Черкесского филиала Петр Кравченко проинформировал Олега Белавенцева и Рашида Темрезова об основных направлениях деятельности компании и планах по развитию гидроэнергетики в Северо-Кавказском федеральном округе и Карачаево-Черкесии.

"Для Карачаево-Черкесии этот объект – один из крупнейших налогоплательщиков. К тому же, к строительству привлекаются местные энергостроительные организации, у которых богатый профессиональный опыт и компетенции. Очень важно, что им обеспечены заказы и загрузка их производственных мощностей", - сказал заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный Представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.