Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой подстанции "Кожевническая"
08.01.2017, 10:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в официальной церемонии открытия новой подстанции (ПС) «Кожевническая» ПАО «МОЭСК», которая будет снабжать энергией парк «Зарядье». В ходе своего выступления он отметил, что энергосистема Москвы - одна из самых надежных и эффективных среди мегаполисов мира.
«Введена уникальная подстанция «Кожевническая», которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Один из первых потребителей будет парк «Зарядье», - подчеркнул Сергей Собянин.
«Кожевническая» обеспечит выдачу мощности с нового парогазового энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-20, введенного в действие 22 декабря 2015 г., и станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. Важно отметить, что преимуществом сетей 20 кВ (по сравнению с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ) является возможность передачи электрической энергии на б?льшие расстояния с меньшими потерями.
До строительства новой подстанции подача электрических мощностей в такие районы как Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский, Якиманка осуществлялась следующими подстанциями: «Кожуховская» (1922 г. постройки), «Павелецкая» (1970-е гг.) и ТЭЦ-9 (1935 г.).
Эксплуатация новой подстанции является автономной. В здании находится всего лишь один диспетчер, который обеспечивает круглосуточный мониторинг работающего оборудования.
«Введена уникальная подстанция «Кожевническая», которая обеспечит дополнительную надежность электроснабжения центральной и южной части города. Один из первых потребителей будет парк «Зарядье», - подчеркнул Сергей Собянин.
«Кожевническая» обеспечит выдачу мощности с нового парогазового энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-20, введенного в действие 22 декабря 2015 г., и станет частью опорной распределительной сети 20 кВ, создаваемой в целях повышения надежности электроснабжения столицы. Важно отметить, что преимуществом сетей 20 кВ (по сравнению с преобладающими в городе сетями 6 кВ и 10 кВ) является возможность передачи электрической энергии на б?льшие расстояния с меньшими потерями.
До строительства новой подстанции подача электрических мощностей в такие районы как Даниловский, Донской, Замоскворечье, Таганский, Якиманка осуществлялась следующими подстанциями: «Кожуховская» (1922 г. постройки), «Павелецкая» (1970-е гг.) и ТЭЦ-9 (1935 г.).
Эксплуатация новой подстанции является автономной. В здании находится всего лишь один диспетчер, который обеспечивает круглосуточный мониторинг работающего оборудования.