ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Мариэнерго» и ГУ МЧС России по Республики Марий Эл провели совместную штабную тренировку по обеспечению готовности к ликвидации технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций (ЧС) в период прохождения весеннего паводка.

Цель – проверка эффективности взаимодействия энергетиков и спасателей, а также отработка навыков практических действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

Вводная учений предусматривала подъем уровня воды на 1,5-2 метра выше нормы, в результате обильного таяния снега. Как следствие – угроза затопления нескольких ключевых подстанций и линий электропередачи.

В этих условиях был созван оперативный штаб «Мариэнерго». Его участники быстро оценили сложившуюся обстановку, определили силы и средства, необходимые для ликвидации последствий половодья.