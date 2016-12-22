Специалисты Среднеобского филиала АО "Связьтранснефть" ввели в эксплуатацию резервную систему связи трубопровода Заполярье – Пурпе
22.12.2016, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среднеобский филиал АО "Связьтранснефть" (г. Сургут) завершил очередной этап строительства сети связи трубопровода Заполярье – Пурпе.
В рамках реализации проекта "Трубопроводная система "Заполярье – нефтеперекачивающая станция (НПС) "Пурпе". Сеть связи" введена в эксплуатацию цифровая радиорелейная линия связи (ЦРРЛ). Это резервная система связи для магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на нефтепроводе от узла связи "База производственного обслуживания и центральная ремонтная служба (БПО и ЦРС) Коротчаево" до узла связи "Главная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) №1".
Новая линия связи протяжённостью 274 км состоит из 11 пролётов. В ходе строительства на 12 антенно-мачтовых сооружениях было смонтировано оборудование для передачи данных. В него входят параболические антенны диаметром 1 метр с двойной поляризацией, внешние радиоблоки, а также модули доступа, устанавливаемые в помещении узлов связи. Терминалы цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) имеют конфигурацию 2+0 в режиме XPOL (Cross Polarised) и обеспечивают объём передачи информации 200 мБит/с. Мониторинг и управление осуществляется региональным центром управления филиала.
Построенная линия связи обеспечивает технологическое управление магистральным нефтепроводом Заполярье - Пурпе, централизованное управление производственно-хозяйственной деятельностью эксплуатационных служб нефтепровода и подразделений организации системы ПАО "Транснефть", а также взаимодействие со смежными предприятиями, правоохранительными структурами, другими организациями, участвующими в обеспечении эффективной и безопасной эксплуатации нефтепровода.
Запуск ЦРРЛ ознаменовал ввод в эксплуатацию всех систем и сетей связи согласно проекту "Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пурпе". Сеть связи" протяжённостью 600 км.
В рамках реализации проекта "Трубопроводная система "Заполярье – нефтеперекачивающая станция (НПС) "Пурпе". Сеть связи" введена в эксплуатацию цифровая радиорелейная линия связи (ЦРРЛ). Это резервная система связи для магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на нефтепроводе от узла связи "База производственного обслуживания и центральная ремонтная служба (БПО и ЦРС) Коротчаево" до узла связи "Главная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) №1".
Новая линия связи протяжённостью 274 км состоит из 11 пролётов. В ходе строительства на 12 антенно-мачтовых сооружениях было смонтировано оборудование для передачи данных. В него входят параболические антенны диаметром 1 метр с двойной поляризацией, внешние радиоблоки, а также модули доступа, устанавливаемые в помещении узлов связи. Терминалы цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) имеют конфигурацию 2+0 в режиме XPOL (Cross Polarised) и обеспечивают объём передачи информации 200 мБит/с. Мониторинг и управление осуществляется региональным центром управления филиала.
Построенная линия связи обеспечивает технологическое управление магистральным нефтепроводом Заполярье - Пурпе, централизованное управление производственно-хозяйственной деятельностью эксплуатационных служб нефтепровода и подразделений организации системы ПАО "Транснефть", а также взаимодействие со смежными предприятиями, правоохранительными структурами, другими организациями, участвующими в обеспечении эффективной и безопасной эксплуатации нефтепровода.
Запуск ЦРРЛ ознаменовал ввод в эксплуатацию всех систем и сетей связи согласно проекту "Трубопроводная система "Заполярье - НПС "Пурпе". Сеть связи" протяжённостью 600 км.