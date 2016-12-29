ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе визита в Китайскую Народную Республику делегации АО «ТВЭЛ» подписан контракт с Китайским институтом атомной энергии на поставку топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR.

Контракт предусматривает производство и поставку в Китай в 2017-2018 годах двух дополнительных перегрузочных партий тепловыделяющих сборок (ТВС), которые будут изготовлены на мощностях Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». ТВС будут загружены в реактор в 2019 году. Контракт вступит в силу 10 января 2017 года. Сумма контракта – более 50 млн долларов США.

В ходе заключительных переговоров стороны дали высокую оценку текущему уровню сотрудничества, а также отметили перспективы его углубления. Китайская сторона отметила высокое качество, надёжность и эффективность российского ядерного топлива. При этом было подчёркнуто большое значение в сотрудничестве с АО «ТВЭЛ» топливообеспечения реактора CEFR, который позволяет проводить исследования по тематике реакторов на быстрых нейтронах. Китайские партнёры подтвердили высокий уровень доверия к российскому поставщику и обозначили намерение впоследствии также использовать топливо производства ТВЭЛ.