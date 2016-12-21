Центр обслуживания потребителей филиала "Рязаньэнерго" принял более 8 000 обращений за 11 месяцев
21.12.2016, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь – ноябрь 2016 года в Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обратился 8 081 житель Рязанской области.
Наибольшее число обращений – 5 680 – было связано с вопросами технологического присоединения к электросетям, информацию по коммерческому учету запросили 1 647 человек, разъяснения по другим вопросам передачи электроэнергии потребовались 754 потребителям.
Обратиться в «Рязаньэнерго» за консультацией можно различными способами: в Центр обслуживания потребителей по адресу 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12, в производственные отделения или в районные подразделения филиала. Работает единый бесплатный федеральный номер Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 и телефон ЦОПа филиала «Рязаньэнерго» 8-(4912)-20-42-22. Получить подробную информацию об услугах компании, оставить запрос или отзыв можно также на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям».
Еще одна форма взаимодействия с клиентами – проведение рабочих встреч с представителями малого и среднего бизнеса, владеющими электроустановками 15 - 150 кВт. Энергетики организуют подобные мероприятия четыре раза в год, чтобы повысить информированность действующих и потенциальных заявителей данной категории о существующих для них льготных условиях присоединениям к электросетям.
Наибольшее число обращений – 5 680 – было связано с вопросами технологического присоединения к электросетям, информацию по коммерческому учету запросили 1 647 человек, разъяснения по другим вопросам передачи электроэнергии потребовались 754 потребителям.
Обратиться в «Рязаньэнерго» за консультацией можно различными способами: в Центр обслуживания потребителей по адресу 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12, в производственные отделения или в районные подразделения филиала. Работает единый бесплатный федеральный номер Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 и телефон ЦОПа филиала «Рязаньэнерго» 8-(4912)-20-42-22. Получить подробную информацию об услугах компании, оставить запрос или отзыв можно также на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям».
Еще одна форма взаимодействия с клиентами – проведение рабочих встреч с представителями малого и среднего бизнеса, владеющими электроустановками 15 - 150 кВт. Энергетики организуют подобные мероприятия четыре раза в год, чтобы повысить информированность действующих и потенциальных заявителей данной категории о существующих для них льготных условиях присоединениям к электросетям.