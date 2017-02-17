ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» выявил 3,71 млн. кВт.ч безучётного и 0,51 млн. кВт.ч бездоговорного потребления электрической энергии у потребителей в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей.

Эта деятельность проводилась в рамках программы по снижению потерь электроэнергии при ее передаче по электросетям. Наиболее эффективным методом работы стало проведение совместных рейдов с привлечением, помимо персонала службы безопасности филиала, представителей правоохранительных органов, администраций муниципальных образований Тульской области.

За отчётный период были выявлены и устранены нарушения в системе учета у 86 юридических лиц и 548 бытовых абонентов. Экономический эффект от организационных мероприятий составил более 16 млн. рублей. В настоящее время работа в этом направлении продолжается.