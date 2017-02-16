ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Удмуртнефть" по итогам реализации Программы энергосбережения 2016 года увеличила экономию топливно-энергетических ресурсов на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Предприятие сэкономило более 16,5 тыс. тонн условного топлива или 148,5 млн руб. в денежном эквиваленте.

Наибольшего снижения энергопотребления удалось добиться благодаря повышению эффективности ремонтно-изоляционных работ на добывающем фонде скважин, а также внедрению энергоэффективного оборудования по поддержанию пластового давления. В области механизированной добычи (на процесс приходится более 57% всего потребления энергоресурсов) успешно завершены работы по внедрению погружного кабеля с увеличенным сечением.

В 2016 году "Удмуртнефть" успешно прошла первый инспекционный аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Проверка подтвердила планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Также с 2016 года организовано системное обучение технологического персонала по вопросам энергоэффективности.

Для реализации энергосберегающего потенциала в "Удмуртнефти" принята Программа энергосбережения до 2021 года по шести основным производственным направлениям.

ОАО "Удмуртнефть" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии. На его долю приходится около 60% всей нефти, добываемой на территории республики. Предприятие работает под управлением ПАО "НК "Роснефть" и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec.

"Удмуртнефть" ведёт разведку и разработку 33 месторождений. С начала производственной деятельности в 1967 году накопленная добыча предприятия составила более 290 млн тонн нефти.