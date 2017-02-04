Уральский электрохимический комбинат увеличил прибыль более чем на 11%
04.02.2017, 22:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Уральском электрохимическом комбинате (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск Свердловской области) подвели итоги деятельности за 2016 год.
Все запланированные основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, выполнены. За 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд руб. Это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд руб. ( прирост к уровню предыдущего года – 11,1%).
Производительность труда по итогам 2016 года составила 10,5 млн руб./чел., что превышает показатель 2015 года также на 11,1%.
Все запланированные основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, выполнены. За 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд руб. Это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд руб. ( прирост к уровню предыдущего года – 11,1%).
Производительность труда по итогам 2016 года составила 10,5 млн руб./чел., что превышает показатель 2015 года также на 11,1%.