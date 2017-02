ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион Росатома – Uranium One) победила в открытом международном тендере на поставку в 2017 году 982 тыс. фунтов (около 400 тонн) природного урана для бразильской компании Indastrias Nucleares do Brasil (INB), занимающейся производством топлива для АЭС.



Итоги конкурса опубликованы в официальном издании Правительства Бразилии.



«Это первая поставка продукции нашей компании не только в Бразилию, но и в Южную Америку, - отметил председатель Совета директоров Uranium One Inc. Василий Константинов. – Мы рады, что наше предложение было признано лучшим, и с оптимизмом смотрим на начало сотрудничества с бразильской топливной компанией INB. Оно открывает новые возможности для расширения географии поставок, закладывает основу для успешного взаимодействия по проектам в регионе».