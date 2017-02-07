В 2016 году "Ивэнерго" выполнил более 1200 подключений к электросетям
07.02.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего энергетики подключили 38 МВт, в том числе социальные объекты, предприятия и производства малого бизнеса.
Основная часть договоров на технологическое присоединение (ТП) - подключение жилых домов физическими лицами (70%), в том числе подключены 8 многоквартирных домов. К началу текущего года выполнены заявки субъектов малого и среднего бизнеса - завершено технологическое присоединение 10 предприятий и производств, а также 12 объектов торговли. В 2016 году было выполнено технологическое присоединение 13 предприятий сельскохозяйственного назначения, среди которых фермерские и подсобные хозяйства, цех по переработке молока.
Подключены к электросетям 7 социальных объектов, среди них – учебно-диагностический корпус ФГБУЗ МЦ "Решма", детский развлекательный центр, отделение почтовой связи в с. Мыт Верхнеландеховского района и храм Ильи Пророка Николо-Шартомского мужского монастыря. Стоит отметить, что также были подключены 90 объектов уличного освещения.
Всего за 2016 год в офисы обслуживания потребителей филиала «Ивэнерго» поступило 1657 обращений граждан о технологическом присоединении.
Основная часть договоров на технологическое присоединение (ТП) - подключение жилых домов физическими лицами (70%), в том числе подключены 8 многоквартирных домов. К началу текущего года выполнены заявки субъектов малого и среднего бизнеса - завершено технологическое присоединение 10 предприятий и производств, а также 12 объектов торговли. В 2016 году было выполнено технологическое присоединение 13 предприятий сельскохозяйственного назначения, среди которых фермерские и подсобные хозяйства, цех по переработке молока.
Подключены к электросетям 7 социальных объектов, среди них – учебно-диагностический корпус ФГБУЗ МЦ "Решма", детский развлекательный центр, отделение почтовой связи в с. Мыт Верхнеландеховского района и храм Ильи Пророка Николо-Шартомского мужского монастыря. Стоит отметить, что также были подключены 90 объектов уличного освещения.
Всего за 2016 год в офисы обслуживания потребителей филиала «Ивэнерго» поступило 1657 обращений граждан о технологическом присоединении.